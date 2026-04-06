¿Qué Pasó en Garibaldi Hoy? Esto Se Sabe Sobre la Repentina Muerte de un Hombre
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Esto es lo que se sabe sobre la situación que se presentó la mañana de hoy en Garibaldi
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La mañana de hoy, 6 de abril de 2026, un hombre murió en inmediaciones de la Plaza Garibaldi, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX); en N+, te informamos lo que se sabe sobre el fallecimiento de la persona.
¿Qué pasó en Garibaldi hoy?
De acuerdo con los primeros reportes, un hombre, de unos 35 años de edad, murió en la zona de la Plaza Garibaldi, ubicada en la calle República de Honduras, en la zona centro de la Ciudad de México, luego de que se habría desvanecido.
Según testigos, el hombre iba caminando por la Plaza Garibaldi cuando se desvaneció. Paramédicos acudieron a atender la emergencia y diagnosticaron que la persona ya no contaba con signos vitales.
Autoridades de Ciudad de México acordonaron la zona, a la espera de la llegada de los Servicios Periciales y el inicio de las investigaciones correspondientes.
En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX señaló que la persona fallecida, en aparente situación prioritaria, no tenía huellas de violencia.
Un hombre murió cerca de la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México. La zona está acordonada a la espera de la llegada de los servicios periciales.— NMás (@nmas) April 6, 2026
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Mapa de Plaza Garibaldi
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Con información de N+.
RMT