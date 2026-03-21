Aseguran 500 Dosis de Droga y Detiene a Cinco Personas en la GAM e Iztapalapa

Autoridades ejecutaron dos órdenes de cateo en domicilios ubicados en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde aseguraron 500 dosis de diferentes tipos de aparente narcótico, y además detuvieron a dos hombres y a tres mujeres.

En atención a distintas denuncias, las cuales señalaban que, en las viviendas ubicadas en dichas demarcaciones había narcomenudeo, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, así como con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN), realizaron el operativo.

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¿Qué pasó en la alcaldía Gustavo A. Madero?

La primera intervención fue en un predio ubicado en la calle Pedernal, en la colonia Tres Estrellas, de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde decomisaron 103 dosis de posible cocaína, 86 dosis de probable marihuana y 61 dosis de aparente metanfetamina.

De igual forma, las autoridades aseguraron durante el cateo en la GAM, un arma de fuego corta, además detuvieron a un hombre de 46 y a una mujer de 66 años de edad.

¿Qué pasó en la alcaldía Iztapalapa?

El segundo cateo fue en la avenida 5, colonia Renovación, de la alcaldía Iztapalapa, donde aseguraron 60 dosis de supuesta cocaína, 55 dosis de aparente marihuana y 49 dosis de posible metanfetamina.

En el operativo en Iztapalapa, además detuvieron a dos mujeres de 39 y 33 años de edad, así como a un hombre de 28 años de edad.

Los inmuebles fueron asegurados, sellados y se encuentran bajo resguardo policial, en tanto las personas detenidas y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones del caso.

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CH