¿Qué Pasó en la Colonia Roma Hoy? Cuerpo en Departamento Provoca Movilización en CDMX

La mañana de este jueves, 5 de marzo de 2026, se registra una importante movilización de equipos de emergencia en un predio ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, las autoridades fueron alertadas por vecinos de la colonia Roma, de un hombre fallecido al interior de uno de los departamentos en la calle Oaxaca, de dicha alcaldía.

Noticia relacionada: Emergencia en Coyoacán Hoy: Incendio en Cuarto de Vivienda Deja un Muerto.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) así como paramédicos de la alcaldía, para confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Corresponderá a las autoridades determinar las causas del fallecimiento del hombre, que permanece en calidad de desconocido.

Historias rcomendadas:

Con información de N+.

Rar