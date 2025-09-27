Inicio Ciudad de México ¿Qué pasó en la Línea A del Metro Hoy, sábado 27 de septiembre?

¿Qué pasó en la Línea A del Metro Hoy, sábado 27 de septiembre?

Autoridades del Metro detallaron que por la fuerte lluvia no hay servicio de Pantitlán a Guelatao

Este 27 de septiembre, usuarios de la Línea A del Metro reportaron el desalojo de las estaciones de Guelatao-La Paz.  

Autoridades del Metro detallaron que por la fuerte lluvia en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos 

 

 

