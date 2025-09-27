¿Qué pasó en la Línea A del Metro Hoy, sábado 27 de septiembre?
Autoridades del Metro detallaron que por la fuerte lluvia no hay servicio de Pantitlán a Guelatao
Este 27 de septiembre, usuarios de la Línea A del Metro reportaron el desalojo de las estaciones de Guelatao-La Paz.
Autoridades del Metro detallaron que por la fuerte lluvia en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos
#AvisoMetro: Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 28, 2025
No hay servicio en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz.
