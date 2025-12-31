¿Qué Pasó en la Terminal TAPO? Policías de CDMX Ayudan a Mujer Embarazada
Policías de la Ciudad de México brindan apoyo a una mujer embarazada procedente de Puebla
Policías de la Ciudad de México (CDMX) ayudaron a una mujer que estaba en labor de parto en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que los oficiales de la Policía Auxiliar brindaron el apoyo oportuno a la mujer y recibieron a una bebé.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
Según la dependencia, los uniformados realizaban acciones de vigilancia y seguridad en la terminal de autobuses cuando se les acercó una mujer de 24 años de edad, procedente del estado de Puebla.
La mujer dijo a los uniformados que minutos antes sintió un dolor y vio que se le rompió la fuente, por lo que rápidamente solicitaron los servicios de emergencia.
Parto inminente
Sin embargo, al ver que el parto era inminente, las mujeres policías ayudaron a la ciudadana y recibieron a una bebé.
Posteriormente, llegaron al sitio paramédicos de Protección Civil, quienes diagnosticaron parto fortuito y trasladaron a la recién nacida y a la mujer a un hospital, para su atención médica especializada.
“Los efectivos de la SSC están capacitados en materia de primeros auxilios y brindan apoyo a la ciudadanía en cualquier emergencia o situación de riesgo, por lo que la SSC exhorta a las y los habitantes de la Ciudad de México a solicitar apoyo a la o al policía más cercano o a través del número de emergencias 911”, agregó.
