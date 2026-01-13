Metro CDMX: ¿Qué Pasó en la Línea 3 Hoy? Usuarios Reportan Retrasos y Desalojo Esta Noche

Esta noche, usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron humo en andenes de la estación Juárez de la Línea 3 con dirección a Indios Verdes.

Al respecto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que se realiza el retiro de un tren en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. Así lo dio a conocer el Metro de la CDMX en X.

Desalojo y retraso en Línea 3 del Metro de la CDMX, 13 de enero de 2026. Foto: X @MetroCDMX

En breve se normalizará la circulación. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. la marcha es lenta en la línea y que se realiza revisión a un tren

Videos compartidos en redes sociales muestran repleto el andén de usuarios, en la estación Juárez, después de que fuera desalojado el tren en el que viajaban y se observara humo.

Usuarios de la Línea 3 hacia Indios Verdes expresan molestia por retraso y desalojo de tren

Ante el desconcierto, y en plena hora pico, hombres, mujeres y niños tratan de pegarse hacia la pared de la estación, pero debido a la gran cantidad de personas, algunos usuarios con el rostro desencajado y gestos de molestia tratan de cuidar sus pertenencias, miran la hora y se les escucha decir “se pasan”.

¿Cuándo inicia remodelación en Línea 3 del Metro CDMX?

El 7 de enero de 2026, las autoridades capitalinas informaron cuándo inicia la remodelación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y explicaron qué pasará con el cierre de las estaciones.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de CDMX, señaló que los trabajos de la Línea 3 del Metro son prioridad porque conecta a distintos puntos de la capital. Destacó que la renovarán de manera completa y la obra arrancará en los próximos días en la estación Universidad, y se prevé termine antes de que inicie el Mundial 2026.

Con la intervención de los garajes, talleres y estacionamientos necesarios para arrancar toda la obra

Línea 3 del Metro tendrá 45 nuevos trenes

Adrián Rubalcava, director del Metro indicó que es importante que esta Línea 3 sea remodelada, destacó que hay 40 trenes en hora pico, los cuales ya presentan afectaciones en puertas, en la tracción, lo que obliga a que se adquiera una flotilla de nuevos trenes.

Nos iríamos a un pilotaje automático, más moderno... Esto lo hace más seguro para los usuarios

La jefa de Gobierno, indicó que la remodelación de la Línea 3 del Metro tendrá una inversión de 40 mil millones de pesos, que consistirá en la compra de 45 nuevos trenes, lo cual dijo son prioridad.

Remodelación integral de las 21 estaciones del Metro, se van a modernizar, se van a renovar las vías... tendremos más viajes más cómodos y más rápidos

Así iniciarán los trabajos de la L3 del Metro

El Gobierno de la CDMX anunció que los trabajos de remodelación en la Línea 3 del Metro de la CDMX comenzarán en los siguientes días en la estación Universidad, mientras que las obras al interior del Metro se harán a mediados de julio.

El gran objetivo es hacer esta gran obra con las menos afectaciones a la ciudadanía con el servicio que se otorga

Se indicó se espera que "sea a finales de 2028, cuando se termine la obra principal y el funcionamiento del Metro se pueda dar, ya renovado".

