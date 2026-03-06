¿Qué Pasó en Miguel Hidalgo Hoy? Encuentran Cuerpo en Local de Mercado Gascasonica
N+
El cuerpo de un hombre fue hallado en un local del Mercado Gascasonica hoy, 6 de marzo de 2026
Un hombre de aproximadamente 70 años de edad, falleció al interior de un local en mercado en la colonia San Diego Ocoyoacac, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México
COMPARTE:
Este viernes, 6 de marzo de 2026, se halló el cuerpo de un hombre al interior del Mercado Gascasonica, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de aproximadamente 70 años de edad, cuyo cuerpo estaba en un local de venta de vísceras, en la colonia San Diego Ocoyoacac de dicha alcaldía.
Noticia relacionada: Encuentran Cuerpo de Nayrobi Flores Arcia, Desaparecida el 26 de Febrero 2026 en CDMX.
Hasta el lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como peritos de la Fiscalía de la CDMX, quienes determinarán las causas del fallecimiento.
Historias rcomendadas:
-
¿Qué se Celebra en Marzo 2026? Eclipse Total de Luna, Día de la Mujer, Primavera y Más.
-
2026, Año de Eclipses: ¿Cuándo son los Siguientes Fenómenos de Sol y Luna en México?
-
"Brota" Tesoro Ritualista de Cajas de Piedra Volcánica Halladas en el Corazón de Templo Mayor
Con información de N+.
Rar