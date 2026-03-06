Este viernes, 6 de marzo de 2026, se halló el cuerpo de un hombre al interior del Mercado Gascasonica, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de aproximadamente 70 años de edad, cuyo cuerpo estaba en un local de venta de vísceras, en la colonia San Diego Ocoyoacac de dicha alcaldía.

Hasta el lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como peritos de la Fiscalía de la CDMX, quienes determinarán las causas del fallecimiento.

Con información de N+.

