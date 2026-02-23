¿Qué Pasó en Sucursal Bancaria en Iztacalco Hoy? Policía Resulta Herido durante Asalto

Este lunes, 23 de febrero de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), informó sobre un asalto a un cuentahabiente, en una sucursal bancaria localizada en la calzada Ignacio Zaragoza y la calle Oriente 251, de la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro sujetos se acercaron al establecimiento, agredieron físicamente a un uniformado de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), lo despojaron de su arma de cargo y le arrebataron una mochila a un hombre de 57 años de edad.

No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Quema de Vehículo y Balacera en CDMX Deja un Muerto y 7 Detenidos.

Policía resulta herido durante asalto

Se informó que un oficial resultó con una herida en la cabeza por lo que fue atendido en el sitio, y que la víctima del robo presentó crisis nerviosa.

Luego de este asalto en una sucursal bancaria, se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso. Además, se análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables que huyeron a bordo de dos motocicletas.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar