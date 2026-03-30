¿Qué Pasó Hoy en la Narvarte? Explosión por Acumulación de Gas Deja 4 Heridos en CDMX

Una explosión provocada por acumulación de gas dejó un saldo de cuatro personas heridas en edificio habitacional en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Entre los heridos se encuentra un recién nacido, de acuerdo con personal de emergencias en el campo.

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Además del bebé, dos adultos más resultaron lesionados; no obstante, se sabe que no han requerido ser trasladados hacia un hospital. Se desconoce la identidad del cuarto herido.

La explosión provocó daños en el domicilio y no afectó a otros vecinos ni personas en el exterior, de acuerdo con los primeros reportes.

Tras la deflagración, los habitantes del edificio fueron evacuados y ahora están a la espera de que las autoridades de Protección Civil verifiquen si la explosión no causó daño a la estructura.

En total fueron desalojadas 40 personas. La explosión ocurrió en la calle Enrique Rebsamen.

El incidente provocó una intensa movilización de cuerpos de bomberos y de servicios de emergencia.

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AMP