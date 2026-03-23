¿Qué Pasó Hoy en la Línea 5 del Metro CDMX? Incendio en Vías Provoca Retrasos en Servicio

Un incendio en la estación Politécnico de la Línea 5 del Metro de la Ciudad de México provocó retrasos en el servicio la noche de este lunes 23 de marzo de 2026.

El incidente tuvo lugar en la zona de vías de la estación, lo que provocó retrasos en toda la línea que va de Pantitlán a Politécnico.

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Vía la red social X, y sin precisar la causa del incendio, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que luego del incidente se agilizó la marcha de los trenes en toda la línea.

Lo anterior, después de realizar una revisión exhaustiva en la zona para descartar afectaciones a la infraestructura de la estación.

"Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad", pidió a los usuarios.

Buena noche. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 5, después de realizar revisión en zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 24, 2026

Activan marcha lenta por lluvia

De forma paralela, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el STC Metro activó la marcha de seguridad en las siguientes líneas:

Línea 2

Línea 3

Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. "Toma previsiones", añadió el Metro.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2 y 3. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/f8hAyDOaCF — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 24, 2026

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