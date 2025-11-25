¿Qué Pasó Hoy Martes 25 de Noviembre en Estación Auditorio de Línea 7 del Metro?

La noche de este martes 25 de noviembre, usuarios de la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México enfrentan complicaciones en sus traslados debido a la alta afluencia y a la lenta circulación de los trenes, situación que generó retrasos de hasta 10 minutos entre convoyes, según reportaron pasajeros en redes sociales.

A través de diversas publicaciones, usuarios denunciaron que, a pesar de que no había lluvia, la frecuencia de paso era irregular y los trenes tardaban más de lo habitual en arribar a las estaciones. Algunos señalaron que los andenes se encontraban saturados.

Ante estos reportes, autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro confirmaron que la afluencia en Línea 7 era particularmente elevada, por lo que se estaban realizando maniobras para agilizar la circulación de trenes desde las terminales.

“El Metro CDMX presenta afluencia alta en Línea 7. Permite el libre cierre de puertas y favorece el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón”, indicó el organismo en un mensaje difundido por X.

Remodelación en estación Auditorio de Línea 7 del Metro

Además, de acuerdo con información de N+, parte del congestionamiento se originó por los trabajos de remodelación en la Estación Auditorio, donde permanecen cerrados los accesos ubicados sobre Paseo de la Reforma.

Debido a estas obras, el ingreso a la estación sólo está disponible a través de los accesos ubicados en Calzada Chivatito, lo que provocó largas filas y tiempos de espera prolongados para entrar al Metro.

La reducción de accesos y el alto flujo de personas derivaron en embudos en la zona de torniquetes, afectando tanto la entrada como la distribución de usuarios en los andenes.

