¿Qué Pasó Hoy, Miércoles 26 de Noviembre en Líneas 4, 5, 8, 9, 12 y B del Metro?

Este miércoles 26 de noviembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que activó el operativo de marcha de seguridad en seis de sus líneas debido a la presencia de lluvia en diversas zonas de la Ciudad de México. La medida, implementada de manera preventiva, tiene como objetivo reducir riesgos para los usuarios ante la disminución de visibilidad y el deslizamiento que pueden provocar las precipitaciones.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Metro detalló que la marcha de seguridad se aplicó en las Líneas 4, 5, 8, 9, 12 y B, donde los trenes circulan a menor velocidad para garantizar un trayecto seguro.

Esta reducción en la operación puede generar intervalos más amplios entre trenes, por lo que el organismo pidió comprensión a los usuarios y los exhortó a tomar previsiones en sus tiempos de traslado, especialmente durante las horas de mayor demanda.

El STC recordó que, en temporada de lluvias, este tipo de operativos se activa de forma recurrente para proteger a los pasajeros y al personal operativo, ya que la infraestructura del sistema puede verse afectada por filtraciones.

Noticia relacionada: Llueve en CDMX Hoy: Se Registran Ligeras Precipitaciones y Chubascos en 9 Alcaldías

Llueve en la Ciudad de México por el Frente Frío 16

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta por lluvias en varias alcaldías durante la tarde y noche. Entre las demarcaciones con precipitación registrada se encuentran Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Tlalpan y Milpa Alta.

La dependencia añadió que se prevén vientos del componente Norte de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana y extremar precauciones al transitar por calles y avenidas, así como evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables.

Historias recomendadas: