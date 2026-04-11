¿Qué Pasó Hoy, Sábado 11 de Abril en Anillo Periférico Sur?

La tarde de hoy sábado 11 de abril se registró la volcadura de un vehículo particular sobre el Anillo Periférico Sur, lo que generó afectaciones a la circulación en la zona y movilización de servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil terminó con las llantas hacia arriba, obstruyendo parcialmente la vialidad. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el accidente, así como el número exacto de personas lesionadas.

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos y equipos de rescate, quienes realizaron labores para liberar a posibles personas atrapadas al interior de la unidad. Asimismo, trabajaron en las maniobras necesarias para estabilizar el vehículo y posteriormente retirarlo de la carpeta asfáltica.

Caos vial tras accidente

La presencia del automóvil volcado ha provocado complicaciones viales en el Anillo Periférico Sur, por lo que autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y, de ser posible, utilizar rutas alternas para evitar mayores contratiempos.

Elementos de tránsito también se encuentran en la zona para agilizar la circulación y coordinar las labores de emergencia, mientras se lleva a cabo el peritaje correspondiente que permita determinar las causas del percance.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades para evitar riesgos adicionales.

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