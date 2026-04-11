Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó Hoy en la Avenida Camarones en Azcapotzalco?

¿Qué Pasó Hoy en la Avenida Camarones en Azcapotzalco?

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Un conflicto inmobiliario mantiene cerrada la circulación en la Avenida Camarones, alcaldía Azcapotzalco, por lo que ya se genera caos vial.

Una manifestación de vecinos afecta la circulación en Calzada Camarones.

Bloqueo en Calzada de Camarones afecta circulación en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: Captura de pantalla N+

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Habitantes de la colonia Obrera Popular, en la alcaldía Azcapotzalco, realizan un bloqueo sobre la Calzada de Camarones, casi al cruce con el Eje 2 Norte. Los manifestantes, con pancartas fluorescentes y consignas, expresan su rechazo a la construcción de un complejo de departamentos en la zona.

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