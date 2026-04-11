¿Qué Pasó Hoy en la Avenida Camarones en Azcapotzalco?
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Un conflicto inmobiliario mantiene cerrada la circulación en la Avenida Camarones, alcaldía Azcapotzalco, por lo que ya se genera caos vial.
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Habitantes de la colonia Obrera Popular, en la alcaldía Azcapotzalco, realizan un bloqueo sobre la Calzada de Camarones, casi al cruce con el Eje 2 Norte. Los manifestantes, con pancartas fluorescentes y consignas, expresan su rechazo a la construcción de un complejo de departamentos en la zona.
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