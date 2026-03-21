¿Qué Pasó Hoy, Sábado 21 de Marzo en Carriles Centrales de Periférico?

La noche de hoy sábado 21 de marzo, servicios de emergencia atienden un accidente vial registrado en los carriles centrales de Periférico, a la altura de la avenida Panamericana, en la colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Tlalpan.

Elementos de seguridad y personal de rescate acudieron al lugar para brindar atención a los posibles afectados y realizar las labores correspondientes. La zona presenta afectaciones a la circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y buscar rutas alternas.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el percance.

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