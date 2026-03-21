¿Qué Pasó Hoy, Sábado 21 de Marzo en Carriles Centrales de Periférico?
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Al lugar arribaron los servicios de emergencia para atender a los afectados
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La noche de hoy sábado 21 de marzo, servicios de emergencia atienden un accidente vial registrado en los carriles centrales de Periférico, a la altura de la avenida Panamericana, en la colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Tlalpan.
Elementos de seguridad y personal de rescate acudieron al lugar para brindar atención a los posibles afectados y realizar las labores correspondientes. La zona presenta afectaciones a la circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y buscar rutas alternas.
Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el percance.
#AlMomento ⚠️🚑 Servicios de emergencia atendiendo accidente vial sobre carriles centrales de Periférico y Av. Panamericana, colonia Pedregal de Carrasco, @TlalpanAl.— C5 CDMX (@C5_CDMX) March 22, 2026
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