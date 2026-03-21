Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó Hoy, Sábado 21 de Marzo en Carriles Centrales de Periférico?

¿Qué Pasó Hoy, Sábado 21 de Marzo en Carriles Centrales de Periférico?

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Al lugar arribaron los servicios de emergencia para atender a los afectados

Qué pasó hoy en Periférico. Foto: OVIAL

Qué pasó hoy en Periférico. Foto: OVIAL

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La noche de hoy sábado 21 de marzo, servicios de emergencia atienden un accidente vial registrado en los carriles centrales de Periférico, a la altura de la avenida Panamericana, en la colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Tlalpan.

Elementos de seguridad y personal de rescate acudieron al lugar para brindar atención a los posibles afectados y realizar las labores correspondientes. La zona presenta afectaciones a la circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y buscar rutas alternas.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el percance.

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