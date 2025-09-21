Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó en la Línea 3 del Metro Hoy, Domingo 21 de Septiembre?

Hasta el momento se desconocen las causas del incidente que provocó el desalojo de la estación

Línea 3 del Metro. Foto: Cuartoscuro

Este domingo 21 de septiembre se reporta humo en una estación de la Línea 3 del Metro que recorre Indios Verdes a Universidad. En el video difundido en redes se ve el humo en los pasillos de la estación y a los usuarios desalojando dicho lugar.  

En tanto, autoridades del Metro señalaron que la marcha de los trenes es lenta en la Línea 3, pues se realiza revisión a un tren.  

“En breve se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, añadieron. 

Información en desarrollo... 

