¿Qué Pasó en la Línea 3 del Metro Hoy, Domingo 21 de Septiembre?

Este domingo 21 de septiembre se reporta humo en una estación de la Línea 3 del Metro que recorre Indios Verdes a Universidad. En el video difundido en redes se ve el humo en los pasillos de la estación y a los usuarios desalojando dicho lugar.

En tanto, autoridades del Metro señalaron que la marcha de los trenes es lenta en la Línea 3, pues se realiza revisión a un tren.

“En breve se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, añadieron.

Oye @MetroCDMX ¿qué onda con el mantenimiento a los trenes? El servicio de la línea 3 cada vez más deplorable. #MiguelAngelDeQuevedo pic.twitter.com/P7SqHreQuu — K 3 I 🍉 (@anirakana7) September 22, 2025

Información en desarrollo...

CLS