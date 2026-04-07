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¿Qué Pasó en la Línea 3 del Metro CDMX? Reportan Servicio Afectado Hoy 7 de Abril 2026

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Esto es lo que pasó en la Línea 3 del Metro hoy, 7 de abril de 2026

Servicio Afectado en la Línea 3 del Metro

Servicio Afectado en la Línea 3 del Metro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este martes, 7 de abril de 2026, se reporta servicio afectado en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Indios Verdes a Universidad.

Mediante redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que personal del sistema continúa laborando en el retiro de un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. 

Se informó que para agilizar el servicio se realizan cambios de vía en la estación Miguel Ángel de Quevedo, se pide a los usuarios del Metro atender  las indicaciones del personal.

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