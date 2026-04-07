¿Qué Pasó en la Línea 3 del Metro CDMX? Reportan Servicio Afectado Hoy 7 de Abril 2026
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Esto es lo que pasó en la Línea 3 del Metro hoy, 7 de abril de 2026
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Este martes, 7 de abril de 2026, se reporta servicio afectado en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Indios Verdes a Universidad.
Mediante redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que personal del sistema continúa laborando en el retiro de un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta.
#MetroAlMomento— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 7, 2026
Personal del sistema continúa laborando en el retiro de un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta.
Para agilizar el servicio se realizan cambios de vía en la estación Miguel Ángel de Quevedo. Atiende las indicaciones del personal.… pic.twitter.com/r8TpzT6pqo
Se informó que para agilizar el servicio se realizan cambios de vía en la estación Miguel Ángel de Quevedo, se pide a los usuarios del Metro atender las indicaciones del personal.
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Con información de N+
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