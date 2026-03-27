¿Qué Pasó en la México-Cuernavaca Hoy? Autopista Paralizada en Pleno Inicio de Semana Santa 2026

La autopista México-Cuernavaca se paralizó hoy viernes 27 de marzo, en pleno inicio de las vacaciones de Semana Santa 2026 para millones de estudiantes de nivel básico, dejando varados a muchos automovilistas y vacacionistas, quienes se preguntan qué pasó en la carretera.

A partir de este viernes, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria se encuentran disfrutando del periodo vacacional, de tal manera que las familias capitalinas aprovecharon para salir de la ciudad desde este día con rumbo a Cuernavaca o Acapulco.

Sin embargo, pocos contaban con lo que les esperaba este viernes en la Autopista del Sol con filas kilométricas de carros detenidos, por lo que algunas personas que viajaban en autobuses optaron por caminar sobre la carretera para continuar con su camino.

Video. Colapso en la México-Cuernavaca: Así se ve Desde el Aire el Bloqueo de Hoy 27 de Marzo

¿Qué pasó en la autopista México-Cuernavaca Hoy?

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que este viernes 27 de marzo de 2026 se registró un bloqueo en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca por presencia de manifestantes, quienes cerraron el paso en ambos sentidos de la carretera.

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Se trata de vecinos de poblados de la alcaldía Xochimilco quienes bloquearon la carretera México-Cuernavaca debido a la falta de agua en sus hogares, ya que señalaron que tienen más de un mes sin el servicio de agua potable.

Con pancartas, decenas de personas cerraron la circulación en ambos sentidos de la caseta de Tlalpan de la México-Cuernavaca para exigir la reactivación del suministro de agua en sus casas, ya que además acusaron que tampoco les han enviado pipas.

¿Cómo evitar el bloqueo en la México-Cuernavaca Hoy?

En caso de que tengas planeado viajar por carretera este día rumbo a CDMX o Morelos, se recomienda tomar como vías alternas el Viaducto Elevado Tlalpan o carretera libre federal, de acuerdo con información de Capufe.

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Video. Bloqueo Hoy en la México-Cuernavaca por Falta de Agua: Esta es la Zona Afectada en Ambos Sentidos

Cabe señalar que no se tiene un tiempo estimado para que los manifestantes se retiren, por lo que se recomienda evitar la zona o tomar las vialidades alternas que te mencionamos antes para evitar el bloqueo en la autopista México-Cuernavaca.

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