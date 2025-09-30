Revelan Velocidad de Pipa que Explotó en Iztapalapa; Accidente No Fue por Bache, Dice Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) reveló hoy 30 de septiembre de 2025 a qué velocidad iba la pipa que explotó en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, y aseguró que eso fue el motivo del accidente y no un bache en la vialidad.

Bertha María Alcalde Luján, titular de la FGJ-CDMX, informó que la próxima semana se harán públicos los resultados de la investigación que se lleva a cabo por la explosión de la pipa en Iztapalapa; sin embargo, este martes dio algunos detalles, como la velocidad a la que conducía el chofer.

Este mismo martes las autoridades de la CDMX revelaron los nuevos requisitos que deberán cumplir tanto las pipas que transporten hidrocarburos, como gas, como los choferes para que puedan transitar por las vialidades de la capital del país.

Descartan que bache fue motivo del accidente

La fiscal de la CDMX compartió algunos detalles sobre el accidente y compartió una breve cronología de cómo se dio la volcadura de la pipa previo a su explosión.

El tractocamión golpeó con su parte frontal izquierda uno de los bloques de la carretera, lo que provocó que la pipa se ladeara

Durante la maniobra, la fricción ocasionó daños en su superficie superior generando la hendidura por donde se fugó el gas

Por el impacto, la unidad terminó sobre su lado izquierdo

Las prácticas realizadas al tractocamión no establecieron daños en llantas, frenos, ejes o componentes que ocasionaron el accidente

Las válvulas estaban cerradas

La fuga fue por la hendidura luego del impacto

¿A qué velocidad iba la pipa que explotó en Iztapalapa?

En conferencia de prensa este martes, Bertha Alcalde, en compañía de autoridades de la CDMX, reveló algunos detalles que ocasionaron el accidente en el cual explotó la pipa en Iztapalapa.

La funcionaria local señaló que "el percance se originó cuando el conductor de la pipa, al tomar la curva de incorporación a la México-Puebla, perdió el control e impactó contra el muro de contención".

El conductor de la pipa es una de las 31 víctimas mortales por el accidente que dejó decenas de personas heridas, entre ellas a Jazlyn una bebé que fue protegida por Alicia Matías, su abuela, quien se puso como escudo para evitar que el fuego alcanzara a su nieta, lo cual le costó la vida.

Por otra parte, aseguró que en conjunto con la empresa Silza, responsable de la pipa que transportaba gas y explotó, revisaron el desplazamiento de la unidad gracias al dispositivo GPS con el cual contaba la unidad.

Registros de GPS señalan que el tractocamión ingresó a la curva entre 44 y 46 kilómetros por hora.

