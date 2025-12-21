¿Quién se Presenta en el Zócalo CDMX Mañana 22 de Diciembre? Actividades y Horario de Conciertos

Recién empezaron las actividades navideñas en el Centro Histórico de la Ciudad de México y para los capitalinos que no saben qué hacer mañana, acá te decimos el evento que hay y quién se presenta en el Zócalo de la CDMX este lunes 22 de diciembre 2025, pues varios artistas darán concierto gratis en la plancha de la Plaza de la Constitución.

Recordemos que del 20 de diciembre al 4 de enero 2026 se lleva a cabo el Festival Luces de Invierno en el Zócalo capitalino, por eso en una nota ya te dijimos quién dio concierto concierto el sábado y qué artistas amenizarán el evento este domingo 22 de diciembre 2025.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX hoy?

Para este lunes se lleva a cabo el tercer día de actividades de la Verbena Navideña en el Zócalo CDMX. Para que estés al tanto de todo lo que ocurrirá, en una nota ya te dijimos qué artistas se van a presentar gratis por el Festival Luces de Invierno.

Lo que más sobresales de eventos en CDMX son los conciertos gratis, pero también habrá otras actividades en la plancha del Centro Histórico capitalino con motivo de los festejos por la Navidad.

¿Quién se presenta hoy en el Zócalo CDMX 22 de diciembre 2025?

Para este lunes de vacaciones se presentan varios artistas en la plancha del Zócalo. De acuerdo con la cartelera del Gobierno de la Ciudad de México habrá 6 actividades y conciertos que la gente va a poder disfrutar. A continuación te decimos quién estará en la Plaza de la Constitución:

Obra de teatro "Chilangos al pesebre". Coro Stacatto. Cuarteto de guitarras de la Ciudad de México (Selección Cuicatl). Carolina Ross. Los Cardenales de Nuevo León. Sonido Barrio Norte.

Horario de conciertos en el Zócalo CDMX

La actividades en la plancha del Centro Histórico de este 22 de diciembre 2025 van a iniciar a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Se espera que todos los eventos tengan una duración en total de poco más de ocho horas. Por eso acá te dejamos el horario de la verbena navideña en el Zócalo CDMX para el lunes:

Obra de teatro "Chilangos al pesebre": Inicia a las 14:50 horas .

. Coro Stacatto: Tocan a las 14:00 horas .

. Cuarteto de guitarras de la Ciudad de México (Selección Cuicatl): Se presentan a las 15:35 horas .

. Carolina Ross: Da concierto de las 18:15 a las 19:15 horas .

. Los Cardenales de Nuevo León: Se presentan desde las 19:30 hasta las 21:00 horas .

. Sonido Barrio Norte: Estarán de 21:05 a 22:30 horas.

Gracias a esta cartelera ya se sabe quién estará hoy lunes 22 de diciembre 2025. Recuerda que la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX está abierta, pues es la más cercana para llegar a la plancha del Centro Histórico.

