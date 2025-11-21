Reabren Registro a Beca de Primaria-Preescolar de $6,500: Cómo Inscribir a Niños de 3 a 14 Años

El mes está en su recta final y las autoridades anunciaron que de nuevo está abierto el registro para solicitar la Beca Bienestar para primaria y preescolar que da un apoyo de hasta 6,500 pesos, por esa razón acá te decimos cómo inscribir a niños de 3 a 14 años de edad en noviembre 2025.

Durante los primeros días del mes de noviembre se llevó a cabo la entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios de las Becas Bienestar para preescolar y primaria de hasta 6,500 pesos, por eso en una nota te dijimos qué alumnos de educación básica iban a recibir su credencial para cobrar el apoyo de forma mensual durante el ciclo escolar 2025-2026.

¿Cómo hacer registro a la beca para primaria y preescolar de 6,500 pesos en noviembre 2025?

La beca para preescolar y primaria que brinda un apoyo de hasta 6,500 pesos al año es Mi Beca para Empezar, programa que se otorga para estudiantes que realizan sus estudios en escuelas públicas de la Ciudad de México (CDMX) durante el ciclo escolar 2025-2026.

Para hacer el registro a estas Becas para el Bienestar de la CDMX durante lo que queda del mes de noviembre 2025, los padres de familia deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Primero debes registrar a tu hijo en el portal oficial de Mi Cuenta Llave CDMX , en caso de no tenerla puedes crearla por medio de este enlace .

, en caso de no tenerla puedes crearla por medio de este . Luego, haz el registro en la plataforma, cuyo link es registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/.

En el botón de color verde selecciona "Registro de Tutor", ahí, sube una foto en formato jpg o un en PDF de la identificación oficial, no debe tener más de 4 mb de tamaño.

Ingresa los datos que solicita del estudiante en el apartado llamado "Registro de Beneficiario".

Guarda el comprobante de registro. Para descargarlo, es en la plataforma de la beca, dentro da clic en el ícono de flecha que está en el lado derecho y el sistema te lo dará de forma automática.

Requisitos para las Becas Bienestar de primaria y preescolar para niños de 3 a 14 años

El programa Mi Beca para Empezar 2025 pide varias condiciones y documentos para poder registrarse, por eso los requisitos que deben cumplir los alumnos de preescolar y primaria son los siguientes:

Ser estudiante de preescolar y primaria inscrito en alguna escuela pública de la Ciudad de México (CDMX) en el ciclo escolar 2025-2026.

CURP del beneficiario certificada.

Identificación oficial de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico personal.

Número telefónico de celular personal.

Con toda esta información, los padres de familia y alumnos ya van a poder hacer su registro a Mi Beca para Empezar. Cabe recalcar que el último día de inscripción es el 31 de diciembre 2025. Los estudiantes que sean aceptados van a recibir un pago mensual de 600 pesos para preescolar (6,000 al año) y 650 pesos para primaria (6,500 al año).

