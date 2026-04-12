Refugio Franciscano Anuncia Bloqueos en Reforma para Exigir la Devolución de los Franciscanitos

Integrantes del Refugio Franciscano y colectivos animalistas se manifestaron este domingo en la Ciudad de México para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno capitalino, relacionados con la devolución de animales retirados del albergue durante un desalojo ocurrido en diciembre pasado.

Durante la protesta, la directora del refugio, Gina Rivera, señaló que, ante la falta de respuesta de las autoridades, intensificarán sus acciones en los próximos días. Advirtió que iniciarán una serie de bloqueos en distintos puntos de la capital con el objetivo de visibilizar su demanda y presionar para obtener una solución.

Rivera expresó que el movimiento cuenta con el respaldo de organizaciones civiles y ciudadanos, y acusó a las autoridades de no cumplir con lo prometido. “Ya no vamos a aceptar más evasivas”, sostuvo durante la movilización.

Anuncian bloqueos sobre Paseo de la Reforma

Asimismo, adelantó que las primeras acciones se llevarán a cabo en vialidades importantes como Paseo de la Reforma, una de las principales arterias de la ciudad. Los manifestantes reiteraron su exigencia de que todos los animales sean devueltos al refugio y se garantice su bienestar.

Historias recomendadas: