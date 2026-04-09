¿Hay Posibilidad de Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire en CDMX este Jueves

Este jueves 9 de abril de 2026, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), pues se trata de un indicador de si podría activarse nuevamente la contingencia ambiental atmosférica.

Y es que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pone en marcha esa medida cuando hay altos niveles de contaminación; su objetivo es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a la salud, así como reducir la emisión de contaminantes.

Ante ello, todos los días la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, con base en un índice de cinco niveles:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Noticia relacionada: CAMe: ¿Activan Doble Hoy No Circula 9 de Abril 2026 por Contingencia? Restricción en CDMX-Edomex.

¿Hay mala calidad del aire hoy?

En el informe de las 10:00 horas, las autoridades reportaron calidad del aire mala en tres municipios del Edomex, así como calidad aceptable en tres alcaldías de la CDMX:

10:00 horas

Calidad del aire mala: Municipios de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Tultitlán.

Municipios de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Tultitlán. Calidad del aire aceptable: Alcaldías de Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztacalco. Municipio de Cuautitlán Izcalli.

Video: Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Jueves 9 de Abril 2026 en CDMX y Edomex?

Recomendaciones ante calidad del aire mala

En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos

Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.

Es posible realizar actividades al aire libre.

Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.

Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

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Con información de N+.

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