Rehabilitación Integral de Línea 3 del Metro de la CDMX Comenzará a Finales de 2025

A finales de 2025 arrancará la rehabilitación integral de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una inversión inicial de 850 millones de pesos para la renovación integral de la línea.

Señaló que los trabajos se harán sin afectar el servicio.

Los talleres del Metro avanzan ya con las labores.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó:

Tenemos el trabajo en algunos talleres para generar espacios y atención a lo que se va a hacer en la Línea 3 y eso suma alrededor de 850 millones de pesos, que ya está en el presupuesto y ya se están ejerciendo

Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos

En otro evento, la jefa de Gobierno puso en marcha el programa de rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos.

Se contempla la rehabilitación de 80 mercados, con una inversión de 240 millones de pesos.

El objetivo es renovar instalaciones eléctricas, hidráulicas y, en general, sus instalaciones para transformarlos en espacios seguros y actualizados.

“Estos 80 mercados van a tener obra y aparte las alcaldías van a intervenir con otros mercados que no hayan recibido apoyo este año por parte del Gobierno de la Ciudad”, señaló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Veinte mercados recibirán un millón de pesos, cada uno, para captar y filtrar agua de lluvia.

También se apoyará a la Central de Abasto con 35 millones de pesos.

Con información de Jesús Barba

LECQ