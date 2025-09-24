Detienen a Reo que se Fugó del Reclusorio Oriente.

Pablo Vázquez, jefe de la Policía de la Ciudad de México, informó que Marvin Didier Barrientos Flores, el reo que se fugó ayer del Reclusorio Oriente, fue detenido la noche de este 24 de septiembre en la alcaldía Magdalena Contreras.

"Derivado de trabajos de investigación y de los seguimientos realizados por mis compañeros del Sistema Penitenciario, de la policía de proximidad y de la Subsecretaría de Inteligencia de la @SSC_CDMX, hace unos momentos, en @ALaMagdalenaC, fue detenido Marvin 'N' quien el día de ayer se evadió del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

"No habrá impunidad. Seguiremos trabajando para garantizar el apego estricto a los protocolos de actuación, así como el orden y la seguridad en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México", indicó el mando en una publicación en X.

El titular de la Secretaría de Seguridad de la capital del país agradeció la colaboración de la ciudadanía y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para llevar a la recaptura del sujeto que escapó la noche del 23 de septiembre del centro penitenciario ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

La evasión de Barrientos Flores se dio a conocer luego de que personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario alertó que un interno “no se encontraba” durante el pase de lista en el centro carcelario al sur de la CDMX.

¿Quién es Marvin "N"?

La SSC señaló que Marvin Didier Barrientos Flores fue detenido e imputado el 13 de febrero de 2025 por tentativa de homicidio, luego de una riña en la alcaldía Magdalena Contreras, donde presuntamente atacó con un cuchillo de cocina y un tubo a varias personas, identificadas como sus vecinos.

Fue en esa demarcación donde se le ubicó y se logró su recaptura.

El sujeto, de 27 años de edad, cometió sus delitos en la Cuarta Cerrada de Higuera y Andador Azteca, en la colonia San Bernabé Ocotepec, de la alcaldía Magdalena Contreras, según informes policiales.

Indagan a director del Reclusorio Oriente

Tras la fuga de Barrientos Flores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementó un intenso operativo en las inmediaciones del Reclusorio Oriente, así como el análisis de las cámaras de videovigilancia al interior y el exterior del centro penitenciario.

Asimismo, se activó el protocolo de búsqueda y solicitaron la presencia del personal de la Dirección General de Asuntos Internos, para que entrevistaran a los custodios en turno e integraran la carpeta de investigación administrativa interna.

Por este caso, tanto los custodios como el director del Reclusorio Oriente fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

