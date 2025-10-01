La grieta que se formó en el Puente de la Concordia, muy cerca de donde ocurrió la explosión de una pipa en Iztapalapa, ya quedó cubierta en su totalidad, según informaron las autoridades. ¿Cómo quedó la zona?

De acuerdo con los primeros reportes, la oquedad de 1.5 metros radial, con proyección de agrietamiento de 6 metros y profundidad de 2 metros, se registró la tarde de este martes, por lo que de inmediato las autoridades acudieron a verificar la zona.

La aparición de la grieta es producto de una trayectoria de agua pluvial, que busca su cauce, y no tiene ninguna relación con los acontecimientos del pasado 10 de septiembre (la explosión en Iztapalapa) (...) No se trata de un socavón por drenaje o tubería de agua, refirieron

Por esta razón, desde la detección de la grieta geológica se desplegaron vehículos entre retroexcavadoras, camiones de volteo y pipa de agua, así como tres turnos de trabajadores para laborar de forma continua y concluir la obra lo antes posible.

Trabajos de reparación de la grieta en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Foto: Especial

En dichas obras hay participación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Obras y Servicios (SOBSE).

¿Qué harán para evitar más hundimientos en el Puente de la Concordia?

Este miércoles la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) confirmó que la grieta geológica se encuentra completamente cubierta. Lo anterior, luego de realizar los trabajos de excavación, así como el vaciado de tepetate con agua para el taponamiento de grietas.

Sin embargo, en la zona aún no hay paso vehicular en el entronque entre la carretera Los Reyes la Paz y la México-Puebla, debido a que los trabajos continúan para evitar más hundimientos en el Puente de la Concordia.

Las autoridades tienen previsto que las obras queden listas antes del jueves, no obstante, el tiempo de trabajo podría extenderse.

Esto es importante, porque llevarán a cabo una intervención que permita que la zona obtenga la estabilidad necesaria para evitar que nuevas oquedades o grietas se formen y puedan convertirse en un riesgo para los automovilistas.

Los trabajos en la grieta del Puente de la Concordia se realizan a marchas forzadas. Foto: Especial

El plan para evitar nuevas grietas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa es el siguiente:

Se construirá una caja disipadora a una profundidad de 1.5 metros para contener y mantener la estabilidad del terreno intervenido

para contener y mantener la estabilidad del terreno intervenido Dicha caja “absorberá” los movimientos de la grieta geológica y esto logrará una disminución en el riesgo de que continúe su crecimiento

y esto logrará una disminución en el riesgo de que continúe su crecimiento Se rellenará en capas de grava y tepetate debidamente compactadas para posteriormente asfaltar

Se verificó que en este punto no se cuenta con instalaciones hidráulicas, por lo que la grieta no es un socavón, aseguró la SEGIAGUA

