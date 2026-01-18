Balacera en Chelería en Alcaldía Tlalpan Moviliza a Policías de la CDMX

La tarde de este domingo 18 de enero de 2026 se registró una balacera en una chelería ubicada sobre la calle Gitana, en la alcaldía Tlalpan, lo que generó alarma entre vecinos de la zona y una intensa movilización policial.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes del lugar escucharon varias detonaciones de arma de fuego y de inmediato dieron aviso a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes acudieron al sitio para verificar la situación y resguardar el área.

Al arribar, los policías realizaron una inspección en el establecimiento y sus alrededores. Según informaron, el incidente habría iniciado a raíz de una riña entre varias personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el lugar.

Buscan a involucrados

Sin embargo, al momento de la llegada de las autoridades, las personas presuntamente involucradas tanto en la pelea como en las detonaciones ya se habían retirado, por lo que no se reportaron personas detenidas.

Tampoco se informó de personas lesionadas por impactos de arma de fuego, aunque los uniformados llevaron a cabo recorridos en la zona para descartar riesgos y recabar información que permita identificar a los responsables.

Como medida preventiva, los elementos de la SSC procedieron a desmontar la chelería y a retirar el mobiliario instalado en la vía pública, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y restablecer el orden en la zona. Posteriormente, los policías se retiraron del lugar.

