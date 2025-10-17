Revelan Momento Exacto del Asesinato del Abogado David Cohen en CDMX

Imágenes de videovigilancia del exterior de Ciudad Judicial documentaron el momento exacto en que el abogado David Cohen fue atacado el pasado 13 de octubre de 2025 alrededor de las 4:19 de la tarde.

Las grabaciones de seguridad, que circulan en redes sociales, muestran la secuencia del ataque en el acceso principal del complejo ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. En las imágenes se observa a varios individuos en el área en el momento del incidente.

Video: Vinculan a Proceso a Héctor ‘N’, Detenido luego de Asesinato de Abogado David Cohen.

El ataque ocurrió cuando Cohen se encontraba en las inmediaciones de Ciudad Judicial. Las cámaras capturaron el desarrollo de los hechos que resultarían en la muerte del abogado un día después, el 14 de octubre.

Este viernes 17 de octubre, un juez de Control vinculó a proceso a Héctor 'N', de 18 años de edad, uno de los dos detenidos por el homicidio. Durante la audiencia realizada en los Juzgados de la colonia Doctores, el joven aceptó su responsabilidad y ofreció disculpas, según informó su defensa.

El abogado de Héctor 'N' detalló que su defendido lloró ante el juez al reconocer su participación en el caso. El joven declaró que una persona lo había contratado para darle un susto a David Cohen y que cuando llegó al Metro Niños Héroes le entregaron un arma de fuego.

Respecto a Donovan 'N', el otro sujeto detenido, Héctor 'N' afirmó que lo conoció el mismo día del asesinato y que no había tenido contacto previo con él.

El juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Héctor 'N' permanecerá preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México durante este periodo.

