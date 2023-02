Miguel Hidalgo: Primera Alcaldía que Lograría Revocación

Vecinos de diversas colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo demandaron que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) de a conocer las reglas claras a seguir para poder llevar a cabo el ejercicio de Revocación de Mandato contra el alcalde Mauricio Tabe.

Manifestaron que en Miguel Hidalgo persiste la inseguridad, a la par que está operando el Cártel Inmobiliario, ya que existen por lo menos 6 grandes construcciones que violan el uso de suelo al construir más pisos de lo permitido. En esta línea, indicaron que también ha crecido de forma desmedida el número de “chelerías” que se ubican en la demarcación.

Al respecto, Claudio Fonseca, vecino de la colonia Escandón advirtió que el alcalde debe estar para ofrecer beneficios y soluciones a todos los habitantes que gobierna: “invitamos a los ciudadanos a que se sumen a este ejercicio democrático porque estamos ante una mala administración”, destacó.

Los vecinos establecieron que se reunirán para definir la fecha para integrar el Comité Promotor y llevar a cabo la recolección de firmas, pese a que el IECM no ha establecido las reglas a seguir para hacer uso de este derecho ciudadano, ni les ha proporcionado la aplicación de dispositivos móviles para hacerlo.

“Nosotros estamos listos para empezar con la recolección de firmas de los ciudadanos que en este caso deben ser 32 mil firmas para poder solicitar la revocación del alcalde, pero estamos listos, sólo que no queremos que el IECM nos diga a medio camino que no cumplimos con la ley o que no estamos dentro del tiempo establecido”, concluyeron.