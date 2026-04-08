¿Riesgo de Explosión en La Condesa Hoy? Bomberos Atienden Emergencia en CDMX
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Bomberos de la Ciudad de México atendieron la emergencia en la colonia Condesa
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El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) atendió una emergencia con un tanque de gas en la colonia Hipódromo Condesa hoy, 8 de abril de 2026; aquí te informamos qué pasó la mañana de este miércoles, en la alcaldía Cuauhtémoc.
¿Qué pasó en la Condesa hoy?
Bomberos de la Ciudad de México reportaron este miércoles que acudieron a una casa, ubicada en la Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, por una fuga de gas LP.
De acuerdo con el informe, la fuga gas provenía de un tanque estacionario de 500 litros.
Los Bomberos detallaron que el motivo de la fuga de gas fue una válvula que estaba abierta.
Luego de las maniobras, los Bomberos dieron por terminada la misión, sin que se registrara mayor riesgo.
Acudimos a la colonia Hipódromo Condesa, en @AlcCuauhtemocMx, para atender una fuga de gas LP en una vivienda, proveniente de un tanque estacionario de 500 litros, debido a que una válvula se encontraba abierta.#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/RWx62dYGek— Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) April 8, 2026
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Otra fuga de gas
Posteriormente, los Bomberos informaron que atendieron otro reporte de fuga de gas, ahora en una casa de la colonia Moctezuma, también en la alcaldía Cuauhtémoc, donde localizaron un cilindro de 5 litros con picaduras en el fondo.
No se reportó mayor riesgo por esta fuga de gas.
Recibimos reporte de una fuga de gas LP en una vivienda, localizando un cilindro con capacidad de 5 litros picado del fondo, en la colonia Moctezuma, en @AlcCuauhtemocMx. #ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/ZCSpv0x0Pb— Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) April 8, 2026
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Con información de N+.
RMT