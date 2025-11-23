Sujetos Roban Casi 500 Mil Pesos en Ropa en la Colonia Roma de CDMX

Tres sujetos fueron detenidos acusados de robar en una tienda de ropa ubicada en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

Los tres hombres ingresaron a un local de venta de ropa, amagaron a los empleados y sustrajeron mercancía, informó Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

El secretario detalló que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperaron más de 480 gorras, y otros artículos robados con un valor aproximado de 500 mil pesos.

Además, a los acusados, se les aseguraron dos teléfonos celulares, un cuchillo y una cadena de metal con un candado roto.

Los tres detenidos, de quienes no se dio a conocer nombres ni edad, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México.

En tanto, los trabajadores recibieron apoyo para presentar la denuncia formal y además recibir orientación legal y psicológica luego del robo de mercancía valorada en aproximadamente medio millón de pesos en la colonia Roma.

