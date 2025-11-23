Inicio Ciudad de México Sujetos Roban Casi 500 Mil Pesos en Ropa en la Colonia Roma de CDMX

Los acusados amagaron a los empleados y sustrajeron mercancía valorada en aproximadamente medio millón de pesos, según las autoridades de CDMX.

Detenidos por robo en CDMX. Foto: SSC-CDMX

Tres sujetos fueron detenidos acusados de robar en una tienda de ropa ubicada en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

Los tres hombres ingresaron a un local de venta de ropa, amagaron a los empleados y sustrajeron mercancía, informó Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

El secretario detalló que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperaron más de 480 gorras, y otros artículos robados con un valor aproximado de 500 mil pesos.

Además, a los acusados, se les aseguraron dos teléfonos celulares, un cuchillo y una cadena de metal con un candado roto.

Los tres detenidos, de quienes no se dio a conocer nombres ni edad, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México.

En tanto, los trabajadores recibieron apoyo para presentar la denuncia formal y además recibir orientación legal y psicológica luego del robo de mercancía valorada en aproximadamente medio millón de pesos en la colonia Roma.

