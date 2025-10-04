Se Mantiene en 31 la Cifra de Víctimas Mortales por la Explosión de Pipa en Iztapalapa

Este sábado 4 de octubre de 2025, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México actualizó la cifra de las víctimas por la explosión de pipa de gas en Iztapalapa el 10 de septiembre.

El número de personas que ha perdido la vida por la tragedia se mantiene en 31 .

de que ha la por la tragedia se mantiene en . 12 personas siguen hospitalizadas .

siguen . 41 ya fueron dadas de alta.

La dependencia reiteró su apoyo y cercanía con las familias afectadas, así como con las personas que continúan en atención médica.

Localizan a familiares de fallecidos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este viernes que fueron localizados los familiares de Gilberto Aarón León Méndez, una de las víctimas mortales de la explosión.

Respecto a otra de las víctimas, Laura Lorena Barrera de la Torre, quien resultó lesionada en el mismo accidente y falleció posteriormente en un hospital, la Fiscalía de la CDMX también brinda acompañamiento integral a sus familiares.

En este caso, la dependencia cubrió los gastos de traslado y hospedaje de sus allegados para que pudieran acudir a la Ciudad de México a recibir el cuerpo y realizar, de manera gratuita, los servicios funerarios correspondientes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ