Se Registra Fuga de Gas Durante en Azcapotzalco, CDMX; Desalojan a 40 Personas

Una fuga de gas se registró la tarde de este sábado 21 de febrero 2026 en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

El incidente se registró en el cruce de las calles Xanambres y Cuicatecas, en la colonia Tezozómoc.

Autoridades capitalinas informaron que la fuga de gas natural se generó mientras personal realizaba trabajos de reparación hidráulica. Indicaron que la emrgencia fue controlada por Bomberos de la Ciudad de México con una prensa.

Por su parte, el Heroico Cuerpo puntualizó que se trató de una fuga en un tubo de polietileno propiedad de gas naturgy.

Como medida de prevención, se evacuó a aproximadamente 40 personas de inmuebles aledaños. Personal de Gas Naturgy ya labora en la reparación.

