Se Registra Microsismo en Álvaro Obregón de Magnitud 2.3
El Servicio Sismológico Nacional indicó que el movimiento ocurrió a las 3:56 horas. No se reportaron afectaciones
La madrugada de este viernes 27 de febrero se registró un sismo de magnitud 2.3 en la Ciudad de México, informó el Servicio Sismológico Nacional.
Indicó que ocurrió a las 3:56 horas en la alcaldía Álvaro Obregón.
En redes sociales, vecinos de la demarcación comentaron que el temblor los despertó.
Describieron un fuerte movimiento en colonias como Corpus Cristi, Piloto y Presidentes.
No se reportaron afectaciones por el movimiento.
Con información de SSN
