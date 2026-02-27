Se Registra Microsismo en Álvaro Obregón de Magnitud 2.3

La madrugada de este viernes 27 de febrero se registró un sismo de magnitud 2.3 en la Ciudad de México, informó el Servicio Sismológico Nacional.

Indicó que ocurrió a las 3:56 horas en la alcaldía Álvaro Obregón.

En redes sociales, vecinos de la demarcación comentaron que el temblor los despertó.

Describieron un fuerte movimiento en colonias como Corpus Cristi, Piloto y Presidentes.

No se reportaron afectaciones por el movimiento.

Con información de SSN

LECQ