Seguirá el Frío en CDMX: Alcaldías con Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 20 de Enero 2026
N+
Estas son las alcaldías con alerta por las temperaturas más bajas mañana, 20 de enero de 2026
COMPARTE:
Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron ua doble alerta, Amarilla y Naranja, por el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada de mañana martes, 20 de enero de 2026.
Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre el pronóstico del clima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Alerta por frío en alcaldías de la CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas Naranja y Amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas en las siguientes alcaldías:
- Alerta Naranja: Tlalpan, portemperaturas de 1 a 3°C y heladas.
⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Wz5skzdHYV— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026
- Alerta Amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, por temperaturas de 4 a 6°C.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @AlcMilpaAlta.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/os5oPB27zR— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026
Lluvias en la CDMX
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que hoy habrá cielo medio nublado durante el día. Por la tarde, ambiente templado con posibilidad de lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México.
- La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 20 a 22 °C.
- La temperatura mínima en Toluca, Estado de México, será mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 16 a 18 °C.
Además, habrá viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.
Historias recomendadas:
- ¿Qué Es Más Grande Groenlandia o México? Mapa de Ubicación de la Isla.
-
Orgullo Mexicano: la Veracruzana Valeria Palacios Gana Medalla de Mundiales de la Educación 2025.
-
Motivo para Cumplir Propósito de 2026: 10 Minutos de Ejercicio Intenso Ayudan a Combatir Cáncer.
Con información de N+
Rar