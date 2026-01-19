Inicio Ciudad de México Seguirá el Frío en CDMX: Alcaldías con Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 20 de Enero 2026

Seguirá el Frío en CDMX: Alcaldías con Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 20 de Enero 2026

Estas son las alcaldías con alerta por las temperaturas más bajas mañana, 20 de enero de 2026

Frío en la CDMX

Persona se cubre del frío en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron ua doble alerta, Amarilla y Naranja, por el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada de mañana martes, 20 de enero de 2026.

Video: Clima Hoy en México del 19 de Enero de 2026 con Raquel Méndez: Masa de Aire Frío

Alerta por frío en alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas Naranja y Amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas en las siguientes alcaldías:

  • Alerta Naranja: Tlalpan, portemperaturas de 1 a 3°C y heladas.
  • Alerta Amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, por temperaturas de 4 a 6°C.

Lluvias en la CDMX

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que hoy habrá cielo medio nublado durante el día. Por la tarde, ambiente templado con posibilidad de lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México. 

  • La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 20 a 22 °C.
  • La temperatura mínima en Toluca, Estado de México, será  mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

Además, habrá viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Frío en México 2026
