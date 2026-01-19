Seguirá el Frío en CDMX: Alcaldías con Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 20 de Enero 2026

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron ua doble alerta, Amarilla y Naranja, por el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada de mañana martes, 20 de enero de 2026.

Alerta por frío en alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas Naranja y Amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas en las siguientes alcaldías:

Alerta Naranja: Tlalpan, portemperaturas de 1 a 3°C y heladas.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Wz5skzdHYV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026

Alerta Amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, por temperaturas de 4 a 6°C.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @AlcMilpaAlta.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/os5oPB27zR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026

Lluvias en la CDMX

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que hoy habrá cielo medio nublado durante el día. Por la tarde, ambiente templado con posibilidad de lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

La temperatura mínima en Toluca, Estado de México, será mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

Además, habrá viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

