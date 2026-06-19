Cae 'El Virus', Ligado con Robos y Narco en Azcapotzalco: Así Era Disputa con 'Los Malportados'

Alberto 'N', alias 'El Virus', ligado con robos y narcotráfico en la alcaldía Azcapotzalco, fue detenido en Hidalgo

Alberto "N", alias 'El Virus', fue detenido en HidalgoAlberto "N", alias 'El Virus', fue detenido en Hidalgo. Foto: X @PabloVazC

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La captura de 'El Virus' en Hidalgo marca un golpe al crimen en Azcapotzalco. Conocido por violencia y narcotráfico, su detención es clave. Descubre los detalles.

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