Cae 'El Virus', Ligado con Robos y Narco en Azcapotzalco: Así Era Disputa con 'Los Malportados'

Este viernes, 19 de junio de 2026, se informó la detención en Hidalgo de Alberto 'N', alias 'El Virus', ligado con robos y narcotráfico en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), quien mantenía una disputa con el grupo de 'Los Malportados', ligados al 'Cártel Nuevo Imperio'.

Mediante redes sociales, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX, informó que esta detención es resultado de trabajos de investigación y de la estrecha coordinación con las instancias del Gabinete de Seguridad.

Indicó que de Alberto 'N', alias 'El Virus', de 31 años, está identificado como objetivo prioritario generador de violencia con operaciones en Azcapotzalco.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la estrecha coordinación con las instancias del @GabSeguridadMX, en el estado de #Hidalgo, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Alberto "N", identificado como objetivo prioritario generador de violencia con operaciones en… pic.twitter.com/acfX7OjTtg — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 19, 2026

Así era la disputa de 'El Virus' con 'Los Malportados'

Se sabe que la agrupación de 'El Virus' está dedicada principalmente a los delitos robo, robo a transportistas, venta y distribución de narcóticos y homicidio.

En los últimos años, su organización mantuvo una alianza con 'Los Malportados', sin embargo, la alianza se rompió e inició una disputa por el control de las actividades delictivas en la alcaldía Azcapotzalco.

A Alberto 'N', alias 'El Virus', se le vincula con un feminicidio, al menos cinco homicidios ocurridos en lo que va del año y otros delitos de extorsión, robo y narcomenudeo.