Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó que quiere ser presidenta de México y que decidió, junto con su pareja, casarse. Sin embargo, aún no tiene fecha para el compromiso y será en una ceremonia íntima.

“Me hicieron una entrevista, y me preguntaban de mi pareja y me salió ahí de qué habíamos decidido casarnos… en realidad fue una decisión mutua estamos muy contentos y va a ser algo muy íntimo… todavía no tengo fecha, pero va a ser algo íntimo y no vamos a hacer grandes fiestas ¿Sí quiere ser presidenta?... Sí quiero ser presidenta”, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Insistió en que por ahora, para ella, lo primero es su labor en la jefatura de Gobierno. Y el momento en que se presente la oportunidad, va a estar en la encuesta del partido Morena.

Sheinbaum estima cientos de miles en marcha de AMLO

Además estimó en que serán cientos de miles los participantes a la marcha a la que ha convocado el presidente López Obrador para el próximo domingo y el operativo de seguridad será normal, ya que se espera que sea una manifestación pacífica. Además expresó que ella se ubicará donde le digan en la manifestación.

De igual manera anunció que se instalarán mesas de trabajo entre la Secretaría de Movilidad y los motociclistas que están inconformes con los cambios al reglamento de tránsito para ese tipo de transporte, los cuales aún no entran en vigor.

“El reglamento todavía no se publica, se tenía contemplado publicarlo el 1 de diciembre, y de acuerdo a estas mesas vamos a ver si es así o hay algún cambio. Mi opinión siempre es que primero que hay que hablar con quién está en contra. ¿Por qué el secretario de Movilidad toma esta decisión? Porque ha habido en meses recientes mayor número de accidentes asociados a fatalidades en motocicletas”, detalló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Insistió en que a la par de las mesas habrá una campaña de información y concientización porque los motociclistas no cumplen con las reglas que ya están dispuestas.

Expuso lo anterior en rueda de prensa, donde también celebró que la mayoría de los legisladores en el Congreso local, con excepción de los del PAN, hayan aprobado la iniciativa para que quede en la Constitución local el programa Mi Beca para empezar.

Este miércoles la funcionaria participó en Brigada integral de atención y prevención de las violencias en la Plaza Cívica Santa Cruz Acalpixca, en Xochimilco, en la que estuvieron integrantes de la Red de Mujeres por el Bienestar.

Con información de Guadalupe Flores

HVI