Fiscalía CDMX Confirma Detención de Simón 'N': Lo Acusan de Estos Delitos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de un comunicado informó hoy, 29 de octubre de 2025, la detención de Simón "N" y detalló los delitos por los que se le persiguen en México.

Simón Levy "cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes, derivadas de procesos penales distintos, originadas por su inasistencia a siete audiencias judiciales entre 2021, 2022 y 2025".

¿Cuáles son los delitos por los que se le acusa a Simón Levy?

El primer caso se inició en diciembre de 2021 por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, por la construcción de un inmueble que incumplió la normatividad urbana.

Simón "N" no se presentó a las audiencias de imputación programadas en agosto de 2022 y agosto de 2025, lo que llevó al juez a emitir una orden de aprehensión vigente. Aunque en 2022 obtuvo un amparo, este quedó sin efectos al no comparecer nuevamente ante la autoridad judicial.

Por su parte, el segundo caso fue en noviembre de 2021, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso. No se presentó a cinco audiencias judiciales entre los años de diciembre de 2021 y octubre de 2022, razón por la cual tiene otra orden de aprehensión que se determinó el 4 de agosto de 2022 y que sigue vigente.

En la conferencia matutina de este miércoles de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que había una ficha en contra de él desde hace tiempo en la Ciudad de México y precisó que "al parecer sí (fue detenido) en Portugal".

Mexicanos:

Estoy perfectamente bien.

Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más.

Estoy bien y bien de salud.

Los quiero, voy a descansar hoy. — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 29, 2025

Cabe señalar que, la FGJCDMX explicó que esta acción forma parte de los procedimientos de localización y detención aplicables cuando una persona con orden judicial activa intenta salir del país.

