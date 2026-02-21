Sin Servicio, 2 Estaciones de Línea 3 de Cablebús

Las estaciones Vasco de Quiroga y Colegio de Arquitectos de la Línea 3 del Cablebús permanecen fuera de operación debido a la falta de suministro eléctrico, lo que ha afectado la movilidad de usuarios en la zona poniente de la Ciudad de México.

La suspensión del servicio se registró desde la tarde de este sábado y continúa sin una hora definida para su restablecimiento total.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que, cerca de las 13:00 horas, únicamente se mantenía en funcionamiento el tramo comprendido entre las estaciones Los Pinos/Constituyentes y PARCUR/Colegio de Arquitectos, como medida provisional ante la falla eléctrica.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García, dio a conocer a través de su cuenta personal en la red social X que personal del sistema Cablebús, en coordinación con técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se encontraba trabajando en la estación PARCUR de la Línea 3 para resolver el problema y restablecer el servicio a la brevedad posible.

“Personal de @MICablebusCDMX y @CFEmx trabajan en la estación PARCUR Línea 3 para restablecer el servicio a la brevedad”, señaló el funcionario en su mensaje.

Más tarde, el propio sistema de transporte reiteró que el servicio provisional continuaba operando únicamente de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR/Colegio de Arquitectos, mientras que el tramo de Vasco de Quiroga a PARCUR permanecía sin servicio de manera temporal debido a la interrupción en el suministro eléctrico. Las autoridades exhortaron a los usuarios a tomar previsiones y utilizar rutas alternas.

