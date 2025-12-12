Inicio Ciudad de México Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos Este 12 de Diciembre 2025

Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos Este 12 de Diciembre 2025

|

N+

-

Conoce la magnitud y epicentro de los sismos registrados hoy, 12 de diciembre de 2025, en México

Personal del Sismológico Nacional

Hoy 12 de diciembre de 2025 se registraron varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, Día de la Virgen de Guadalupe, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimiento telúricos.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Sismos en Guerrero

  • A las 9:13 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 17 km al suroeste de Ciudad Altamirano, Guerrero, a 56 km de profundidad.
  • A las 13:15 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1, a 26 km al noroeste de Tecpan, Guerrero, a 37 km de profundidad.

Noticia relacionada: Video: ¿Lo Sentiste?  Reportan Sismo Magnitud 4.0 al Noreste de Ticul, Yucatán.

¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?

Recuerda tener siempre lista tu mochila de emergencia, ya que es una herramienta decisiva en caso de un desastre natural y puede salvarte la vida. Esto es lo que debe contener:

  • Documentos importantes (también puedes hacer un respaldo digital), agenda de contactos con bolígrafo. 
  • Alimentos no perecederos y agua.
  • Impermeable, bolsa hermética y cobijas térmicas.
  • Botiquín de primeros auxilios y medicamentos básicos. 
  • Linterna y radio de pilas.
  • Cubrebocas, gel antibacterial, papel higiénico.
  • Silbato, encendedor y navaja.
  • Duplicado de llaves.
  • Dinero en efectivo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

 

Sismos 2025
Inicio Ciudad de México Sismos México hoy 12 de diciembre 2025 donde hubo temblor magnitud epicentro