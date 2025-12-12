Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos Este 12 de Diciembre 2025

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, Día de la Virgen de Guadalupe, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimiento telúricos.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Sismos en Guerrero

A las 9:13 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 17 km al suroeste de Ciudad Altamirano, Guerrero, a 56 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 17 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO 12/12/25 09:13:31 Lat 18.23 Lon -100.74 Pf 56 km pic.twitter.com/faVL3dR9aN — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 12, 2025

A las 13:15 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1, a 26 km al noroeste de Tecpan, Guerrero, a 37 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 26 km al NOROESTE de TECPAN, GRO 12/12/25 13:15:40 Lat 17.33 Lon -100.83 Pf 37 km pic.twitter.com/J8le1AqAYQ — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 12, 2025

¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?

Recuerda tener siempre lista tu mochila de emergencia, ya que es una herramienta decisiva en caso de un desastre natural y puede salvarte la vida. Esto es lo que debe contener:

Documentos importantes (también puedes hacer un respaldo digital), agenda de contactos con bolígrafo.

Alimentos no perecederos y agua.

Impermeable, bolsa hermética y cobijas térmicas.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos básicos.

Linterna y radio de pilas.

Cubrebocas, gel antibacterial, papel higiénico.

Silbato, encendedor y navaja.

Duplicado de llaves.

Dinero en efectivo.

