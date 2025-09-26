Sube Temperatura en CDMX, pero No se Van las Lluvias: A Esta Hora se Espera Granizo

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) advirtieron que hoy, 26 de septiembre de 2025, será un viernes caluroso en la capital mexicana, pero indicaron que también se presentarán lluvias en la mayor parte del territorio.

Ante ello, aquí en N+ te presentamos los detalles del pronóstico del tiempo para la CDMX, para que tomes precauciones y evites afectaciones en tu salud y en tus traslados.

Calor en la Ciudad de México

En su boletín meteorológico de este viernes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que continuará el ambiente caluroso en la capital mexicana y dio a conocer la hora en la que se podría alcanzar la temperatura máxima.

“La temperatura podría alcanzar una máxima de 23 grados Celsius (°C) cerca de las 15:00 horas”, informó.

También el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que esta tarde habrá ambiente cálido y que las temperaturas oscilarán entre los 23 a 25 °C en la CDMX.

Las lluvias no se van

Sin embargo, ambos organismos dieron a conocer que también se pronostican condiciones para lluvias en la mayor parte de la ciudad.

“Se pronostican condiciones para lluvias fuertes con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la capital, entre las 14:00 horas y las 00:00 del sábado”, señaló la SGIRPC.

Al respecto, el SMN abundó que las lluvias “podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida”.

Adicionalmente, el informe meteorológico previó vientos provenientes de dirección variable que soplarán de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 km/h.



Por ello, ante el pronóstico de tiempo severo, la dependencia capitalina recomendó a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

Afectaciones en el país

De acuerdo con el SMN, el país será afectado con lluvias, viento, granizadas y actividad eléctrica debido a varios fenómenos meteorológicos:

El monzón mexicano y una circulación ciclónica en el sur del golfo de California.

El frente frío número 4 en el noreste del país.

Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana e inestabilidad atmosférica.

Canal de baja presión sobre el sureste mexicano.

Ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe.

La onda tropical 34 al sur de las costas de Jalisco.

El huracán Narda en el océano Pacífico.

