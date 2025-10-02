Suman 75 Querellas Presentadas por Explosión de Pipa en Iztapalapa: Fiscalía de CDMX

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, informó que hasta el momento se han presentado 75 querellas por el accidente provocado por la explosión de una pipa cargada con gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que se ha cobrado la vida de 31 personas.

En conferencia de prensa, la titular de la FGJ-CDMX detalló que se tiene a 74 asesores jurídicos nombrados para brindar atención y apoyo a las víctimas de la tragedia y a sus familiares.

"También tienen el derecho a tener una representación privada. Eso no quiere decir que se les vaya a tratar distinto, de ninguna manera. Tendrán todos los derechos a estar informados", sostuvo.

Con respecto a la carpeta de investigación, Alcalde Luján aclaró que solo se tiene una, con 18 relacionadas, en donde están integradas las diversas entrevistas que se tienen de las víctimas.

"Vamos ya muy avanzados, con las entrevistas y la documentación que se tiene recabada. Tenemos identificadas aproximadamente a 90 víctimas", dijo la fiscal capitalina.

El saldo de la tragedia

A más de tres semanas de la tragedia 13 personas permanecen hospitalizadas, 40 ya fueron dadas de alta y 31 han fallecido.

"Nuestro apoyo y cercanía están con las familias afectadas, así como con quienes continúan en atención médica", dijo en su último balance de víctimas la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

