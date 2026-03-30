“Tienes una Llanta Ponchada”: Extranjeros Aplican Nueva Modalidad de Robo en Polanco en CDMX

Una nueva modalidad de asalto ya se registra en la Ciudad de México, principalmente en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo; así operan los delincuentes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), durante acciones en recorridos de seguridad y vigilancia en la avenida Presidente Masaryk y la calle Isaac Newton, lograron detener a un hombre extranjero, quien intentó despojar de dinero a un ciudadano mediante transferencias bancarias y la compra de tarjetas de regalo de una tienda departamental, en calles de la colonia Polanco.

Noticia relacionada: Camioneta Explota Sobre la México-Pachuca en Edomex y Mueren los Ocupantes: ¿Quiénes Eran?

Por está razón, el sujeto de 42 años de edad, quien se identificó como ciudadano peruano, fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica.

Video: Detención Extorsionador Peruano Polanco CDMX Liberan Victima Masaryk Newton

¿Cómo es la nueva modalidad de asaltos en Polanco?

Según las investigaciones, los uniformados fueron solicitados por una mujer de 32 años de edad, quien les aseguró que su esposo estaba en peligro, debido a que momentos antes habló por teléfono con él y le mencionó que un sujeto lo estaba extorsionando.

“Le refirió que un sujeto le exigía hacer transferencias bancarias por un monto aproximado de 180 mil pesos y comprar varias tarjetas de regalo de una tienda departamental”, indicaron.

La esposa de la víctima aseguró a los policías que a través de un localizador tenía ubicado en tiempo real el vehículo de alta gama color gris de su esposo, mismo que circulaba sobre la avenida Presidente Masaryk y la calle Aristóteles en Polanco. Se aplicaron las acciones correspondientes y dieron con el auto señalado.

Una vez a salvo, la víctima de 57 años de edad, dijo que circulaba por la calle Coahuila de la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando ocurrió su privación de la libertad.

“Dos hombres le hicieron señas y le dijeron que su llanta tenía un desperfecto; al detener la marcha un tercer sujeto abordó la unidad”, relató.

Dicho sujeto lo amenazó y le pidió el dinero en efectivo a través de transferencias bancarias y la compra de tarjetas de regalo de una tienda departamental, sin embargo la aplicación de su banco lo bloqueó por los movimientos inusuales.

Historias recomendadas:

EPP

