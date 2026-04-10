Tormenta con Granizo en CDMX: ¿A Qué Hora Dejará de Llover Hoy?
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Debido a la Alerta por granizada se recomienda a los habitantes de la CDMX evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por Tormenta de Granizo para la tarde y noche de este viernes 10 de abril de 2026. En N+ te decimos ¿a qué hora dejará de llover hoy?, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.
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⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 10/04/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlalpanAl y @A_VCarranza.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 10, 2026
Atiende… pic.twitter.com/VKA1PDdfZa
¿Dónde se espera granizada este viernes?
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Venustiano Carranza.
¿Qué piden las autoridades de CDMX debido a granizada?
- Autoridades de la CDMX recomiendan evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
- Se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.
- Ubicar a los animales de compañía en zonas de menor riesgo.
- Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
- Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
- Comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.
¿A qué hora dejará de caer granizada en la CDMX hoy?
Seguirán las precipitaciones en los siguientes 60 minutos en zonas de la #CDMX y el #EdoMéx. Las precipitaciones se desplazan hacia el este y noreste de ambas entidades pic.twitter.com/zve2XnPd4N— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 10, 2026
La Alerta Amarilla por caída de granizo se emitió entre las 14:00 a las 20:00 horas, se espera que deje de llover después de ese periodo.
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Con información de N+
HVI