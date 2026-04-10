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Tormenta con Granizo en CDMX: ¿A Qué Hora Dejará de Llover Hoy?

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Debido a la Alerta por granizada se recomienda a los habitantes de la CDMX evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso

Tormenta con Granizo en CDMX: ¿A Qué Hora Dejará de Llover Hoy?

Habitantes tratan de protegerse de la lluvia y granizada. Foto: Cuartoscuro

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por Tormenta de Granizo para la tarde y noche de este viernes 10 de abril de 2026. En N+ te decimos ¿a qué hora dejará de llover hoy?, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

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¿Dónde se espera granizada este viernes?

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza.

¿Qué piden las autoridades de CDMX debido a granizada?

  • Autoridades de la CDMX recomiendan evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados. 
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
  • Se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.
  • Ubicar a los animales de compañía en zonas de menor riesgo.
  • Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
  • Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
  • Comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

¿A qué hora dejará de caer granizada en la CDMX hoy?

La Alerta Amarilla por caída de granizo se emitió entre las 14:00 a las 20:00 horas, se espera que deje de llover después de ese periodo.

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