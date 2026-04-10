Tormenta con Granizo en CDMX: ¿A Qué Hora Dejará de Llover Hoy?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por Tormenta de Granizo para la tarde y noche de este viernes 10 de abril de 2026. En N+ te decimos ¿a qué hora dejará de llover hoy?, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

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¿Dónde se espera granizada este viernes?

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza.

¿Qué piden las autoridades de CDMX debido a granizada?

Autoridades de la CDMX recomiendan evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Ubicar a los animales de compañía en zonas de menor riesgo.

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

¿A qué hora dejará de caer granizada en la CDMX hoy?

Seguirán las precipitaciones en los siguientes 60 minutos en zonas de la #CDMX y el #EdoMéx. Las precipitaciones se desplazan hacia el este y noreste de ambas entidades pic.twitter.com/zve2XnPd4N — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 10, 2026

La Alerta Amarilla por caída de granizo se emitió entre las 14:00 a las 20:00 horas, se espera que deje de llover después de ese periodo.

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Con información de N+

HVI