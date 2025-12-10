Trabajador Muere Luego de Caer Desde 10 Metros en Obra de Benito Juárez

Un trabajador de 28 años perdió la vida este miércoles 10 de diciembre de 2025 tras caer desde una altura aproximada de 10 metros en una obra en construcción ubicada en la intersección de Xola y Amores, en la colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez.

El hombre se encontraba laborando en el sitio cuando ocurrió el accidente. Tras la caída, el trabajador quedó sobre los polines de madera de la construcción.

Los compañeros del trabajador dieron aviso de inmediato a Protección Civil y solicitaron la presencia de paramédicos en el lugar. Al arribar al sitio, las autoridades determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Uno de los aspectos que permanecen bajo investigación es si el trabajador contaba con el equipo de seguridad correspondiente para laborar en ese punto de la obra. Esta información aún se desconoce.

Un móvil de investigación forense de la Fiscalía Capitalina se presentó en el lugar para abrir la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido en este punto de la colonia del Valle.

