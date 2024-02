Tres Mujeres Obtuvieron Liberación Anticipada en CDMX

Luego de 18 años de cumplir una condena de 20 por homicidio, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla, Reina podrá pasar esta Navidad con su familia.

Muy feliz, muy feliz, ya que está aquí la familia y me vino esperar. La verdad, no me lo imaginaba que en esta fecha saliera yo... Gracias a Dios me voy a portar bien pa’ no llegar otra vez aquí