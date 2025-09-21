Cae Trolebús en Socavón en colonia Granjas la Moderna de la Alcaldía Gustavo A. Madero

Usuarios de redes sociales reportan que un trolebús cayó a un socavón en Eduardo Molina y San Juan Aragón, en la colonia Granjas la Moderna, de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) en Ciudad de México.

Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas por la caída del trolebús en un socavón en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Debido al accidente, se reportan afectaciones viales en la zona.

Segundo accidente relacionado con socavón en menos de un día en la alcaldía Gustavo A. Madero

Apenas horas antes, un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron en la calle Camino Parque Central 88 en la colonia Campestre Aragón, de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) en Ciudad de México.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la llanta trasera del camión repartidor de refrescos quedó atorada en el socavón.

En este hecho no hubo lesionados.

