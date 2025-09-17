Turibús CDMX Dará Recorridos Gratis por Terremoto del 85; Así Será la Ruta Emblemática

El Turibús de la CDMX dará recorridos gratis de la “Ruta del 85”, a 40 años del terremoto de 1985. Esto surge por medio de una iniciativa de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la Secretaría de Turismo que organizaron el recorrido nombrado “La Ruta del 85. Recorrido por la memoria sísmica”.

Video relacionado: Ella es Margarita Torres Sobreviviente del Sismo del 85 en el Hospital Juárez

¿Quién dará la explicación en el recorrido “La Ruta del 85”?

El recorrido será guiado por el investigador y cronista Iván Salcido, durante la visita de 24 sitios que quedaron en la memoria del 19 de septiembre.

¿Cuáles son los sitios que se visitarán?

Los inmuebles que serán visitados en turibús en el recorrido “La Ruta del 85” son todos aquellos que sufrieron daños por el sismo de 1985 y quedaron en la memoria de diversas generaciones, entre ellos:

Tlatelolco.

Colonias Roma y Juárez.

El Hospital General.

El Centro Médico.

Multifamiliar Juárez.

Hotel Regis, ahora Plaza de la Solidaridad.

¿Por qué se realizará la Ruta 85 con el turibús de la CDMX?

De acuerdo con sus organizadores, "La Ruta del 85" es un homenaje a las víctimas, a los rescatistas y a los héroes anónimos.

¿Cuándo y a qué hora serán los recorridos de “La Ruta 85” en turibús en CDMX?

El evento será gratuito, con registro previo y tendrá cupo limitado, te decimos los días horarios y dónde confirmar tu asistencia.

Miércoles 17 de septiembre en un horario 10:00 – 13:00 horas. Aquí.

Jueves 25 de septiembre en un horario 10:00 -13:00 horas. Aquí .

. Sábado 20 de septiembre en un horario 9:00 a 12:00 horas. Aquí .

. Sábado 27 de septiembre en un horario 9:00 a 12:00 horas. Aquí.

Punto de partida será en el Museo Nacional de Arte (MUNAL).

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI