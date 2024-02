Vecinos de San Gregorio Atlapulco Retiran Bloqueo

Después de ocho días de mantener bloqueada la avenida Chapultepec en San Gregorio Atlapulco, vecinos de Xochimilco liberaron la vialidad tras llegar a un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México.

Al respecto Gregorio Villanueva, habitante de Xochimilco señaló en entrevista:

La postura del pueblo fue mantenernos en la lucha por recuperar el agua que nos hace falta de alguna forma, no es que no queramos compartir si no simplemente aquí el pueblo no tiene la suficiente agua porque hay colonias que no tienen, solo les llega cada tercer día, por eso fue la lucha y de alguna manera estamos satisfechos porque estamos viendo que se está haciendo ya, se están sacando los tubos