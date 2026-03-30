Piperos Bloquean Laterales de Viaducto Tlalpan; Demandan Diálogo con SEGIAGUA.

Operadores de pipas de agua bloquean esta noche una lateral de Viaducto Tlalpan luego de horas de haber esperado un diálogo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua debido a la inconformidad en los cambios repentinos en sus condiciones de trabajo.

El cierre es en la dirección al sur, a la altura de calzada Acoxpa, rumbo a la carretera federal México-Cuermavaca, por lo que se sugiere como alternativa la calzada de Tlalpan.

Los piperos acusan que, de un momento a otro, hubo un ajuste en el número de unidades que deben abastecer y perciben menos salario. Señalaron que no han sido atendidos desde las 16:00 horas, de ahí que decidieron obstruir la vialidad.

No han llenado sus pipas en más de cinco horas, por lo que exigen reabastecimiento inmediato.

"Se libera un carril lateral a la circulación de Viaducto Tlalpan al Sur a la altura de Calz. Acoxpa. #AlternativaVial Calz. de Tlalpan", pubclió el Centro de Orientación Vial a las 21:36 horas.

Conductores de pipas de agua bloquean los carriles laterales de Viaducto Tlalpan y Acoxpa, con dirección al sur de la CDMX; la circulación en la zona es complicada.



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Algunos reportes indican que son al menos 13 pipas las que se encuentran en la zona.

SEGIAGUA no se ha posicionado al respecto de la manifestación al sur de la Ciudad de México.

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ASJ